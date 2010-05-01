Немцов видит, как Янукович роет себе яму

Рейтинги лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО будут только увеличиваться, если нынешняя власть будет преследовать ее.

Такое мнение в программе "Шустер Live" высказал российский политик, советник экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Борис НЕМЦОВ.

Б.НЕМЦОВ отметил, что не является сторонником Ю.ТИМОШЕНКО, и не знает о ее возможной причастности к каким либо незаконным делам. «Я только знаю одно - что во всем мире, и в том числе в России, преследование ТИМОШЕНКО какими бы аргументами оно не руководствовалось, будет восприниматься как политически мотивированные преследования", - сказал он.

По убеждению Б.НЕМЦОВА, это приведет к росту рейтинга Ю.ТИМОШЕНКО и к тому, что Виктор ЯНУКОВИЧ лишится кресла Президента. "Надо понимать, что если это начнется, то тогда ЯНУКОВИЧ перестанет быть Президентом, а это случится", - сказал он. Российский политик уверен, что власть не должна идти по подобному пути и прибегать к преследованию оппозиции. "Я не хотел, чтобы сейчас этот ящик Пандоры раскрылся, и вот так все закрутилось. Вы потом тройки вспоминать сталинские будете", - подитожил Б.НЕМЦОВ.