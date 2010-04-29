Тимошенко считает, что напряжение в Украине Москве не нужно

Украина очень много потеряла именно из-за того, что демократы воевали внутри команды. Такое мнение выразила лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко сегодня во время Интернет-конференции на собственном сайте. “Только объединив процессы, можно создать команду, которая защитит страну. Если отдельные политики не хотят объединения, продолжают процесс критиканства, то лучше собрать тех, кто имеет ответственность и волю", - сказала Тимошенко, прибавив к этому, что она спрашивала некоторых политиков из демократических сил об объединении усилий: "Я спрашивала их, но получила ответы и заявления – объединения не будет. Я сделала выводы", - сообщила она.

В то же время Тимошенко убеждена, что политики не могут “не реагировать, если мы теряем территорию, нашу Украину. Мы не можем молчать. Напряжение рожает не Россия, не оппозиция, не народ. Ее рожает та власть, какая несовместима с жизнью государства. Все напряжение лежит на Президенте", - заявила лидер “Батьківщини”.

По ее мнению, напряжение в Украине не нужно ни партнерам государства, ни украинским гражданам. "Напряжение в обществе не нужно никому – ни Украине, ни ее партнерам. И России сейчас напряжение в Украине также не нужно. Для того, чтобы снять напряжение, нужно не принимать тех решений, которые принимает Президент Украины", - заявила Тимошенко.