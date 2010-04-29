Вода в кране и теплые батареи украинцам важнее судьбы ЧФ?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что в свете усиления политической апатии населения на первый план для потенциального избирателя выходят локальные проблемы – качество жилищно-коммунальных услуг, состояние дорог, медицинское обеспечение.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Местные выборы могут серьезно огорчить как партии власти, так и оппозицию. На региональном уровне народ устал от дискуссии вокруг евроинтеграции и судьбы Черноморского флота», - считает политолог.

По его мнению, избирателя больше интересуют качественные услуги ЖЭКов, наличие воды в кране, теплые батареи, здоровая экология и регулярное транспортное сообщение. «Это значит, что украинцы будут голосовать за разного рода специализированные региональные партии или вообще именные блоки», - прогнозирует эксперт, добавляя, что партии, «не приземляющие» свою риторику, могут оказаться в меньшинстве - как минимум, в местных советах.

В.БАЛА считает, что электоральная перспектива специализированных или узкорегиональных проектов является свидетельством кризиса идеологических партий в стране.

«Украинскому политикуму было дано 20 лет для развития цивилизованной идеологической дискуссии в стране. Однако гораздо удобнее было вести абсолютно виртуальную коммуникацию. Именно этим и объясняется перспектива подобных специализированных проектов, как «Коммунальный фронт» и другие. Безусловно, большинства ни в одном совете такие организации иметь не будут, однако их электоральный успех можно прогнозировать в целом ряде регионов. Как минимум, мы можем говорить о «золотой акции» таких фракций и их влиянии на формирование местной политики», - убежден директор АМС.