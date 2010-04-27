Госдума тоже ратифицировала соглашение о ЧФ РФ

Государственная дума России ратифицировала соглашение между РФ и Украиной о продлении базирования Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовало 410 депутатов Госдумы.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности этого договора и обвинили В.ЯНУКОВИЧА в измене национальных интересов. Оппозиция инициировала национальное движение сопротивления против действий власти, которая пошла на подписание «харьковского пакта».