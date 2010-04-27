Верховная Рада ратифицировала соглашение по ЧФ РФ

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении на 25 лет пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 236 народных депутатов. (Результаты поименного голосования можно смотреть здесь)

С непродолжительным докладом по этому вопросу выступил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ. Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано президентами Украины и России в Харькове 21 апреля.

После него с докладом выступил председатель Комитета ВР по иностранным делам Олег БИЛОРУС, который отметил, что это соглашение является антиконституционным и профильный комитет принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его.

Во время обсуждения этого вопроса в сессионном зале в разных углах периодически возникали столкновения между депутатами от коалиции и оппозиции.