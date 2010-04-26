Янукович считает, что идею с памятником Сталину надо вынести на референдум

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за проведение местного референдума в Запорожье по поводу установления памятника Иосифу Сталину.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины убежден, что все противоречивые вопросы нужно решать демократическим способом. «Я разговаривал с мэром Запорожья и с депутатами городского совета. Мы пришли к общему мнению, что нужен общегородской референдум. Пусть жители Запорожья сами, демократическим способом, решат, есть ли место на их земле бюсту Сталина», - цитирует слова Президента его пресс-служба.

«Что касается памятника Сталину в Запорожье. Во-первых, не памятник, а бюст. Во-вторых, его никто не устанавливал. В Запорожье нет ни памятника, ни бюста Сталину. Но в городском совете Запорожья есть восемь коммунистов. Эти коммунисты хотят во дворе, где находится офис Коммунистической партии, установить бюст Сталина. Поскольку эта территория принадлежит коммунистам, то для установления бюста не нужно согласие городского совета», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины Александр ЗУБЧЕВСКИЙ заявил о намерении установить до 9 мая в городе памятник И.Сталину.

31 марта вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил, что власть не будет препятствовать сооружению памятника И.Сталину, чтобы “не обострять столкновение разных мнений”.

В то же время ряд политических сил заявили о недопустимости реализации этого решения и намерении не допустить установления памятника.