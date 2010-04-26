У Януковича говорят, что голоса за ратификацию соглашения по ЧФ РФ есть

В парламенте есть необходимое количество голосов для ратификации соглашения о продлении базирования в Крыму российского флота.

Об этом заявил глава администрации президента Сергей Левочкин в эфире телеканала ICTV.

"Я убежден, что соглашение будет ратифицировано парламентом, поскольку там есть необходимое количество голосов, которые поддерживают именно такое развитие событий, то есть пролонгацию пребывания Черноморского флота на территории Украины", - отметил он.

"Это экономически выгодно Украине...Это разумно со всех точек зрения", - сказал глава администрации президента.

Львочкин также заявил: "Здесь ключевое слово - аренда. Аренда украинской военной базы российским Черноморским флотом. Украина имеет собственность на все абсолютно сооружения, на все помещения и все, что находится на территории базы".

"Россия арендует и платит за это слишком высокую цену", - добавил он.

Украинская правда