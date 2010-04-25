Гриценко: я не подам руки Кармазину, но мы - за одним столом оппозиции

Экс-кандидат в президенты Украины, лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что разные позиции и межличностные противоречия в украинских политиков сейчас должны отойти на задний план, поскольку «под угрозой Украина как страна и как государство».

Об этом он заявил на своем сайте.

«Рейтинги, разные позиции, межличностные противоречия - все это второстепенное и сегодня должно отойти на второй, десятый план. Почему? Потому что под угрозой Украина как страна и как государство», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Комментируя общие действия оппозиционных сил, которые не согласны с «пактом ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЕВА», он призвал «не драть друг друга за волосы, когда перед страной появилась угроза ее ценностям и перспективе существования».

«Я не общался с ЮЩЕНКО свыше двух лет. Но в этой ситуации готов и с ним сесть за один стол - например, чтобы ЮЩЕНКО убедил ПЛЮЩА, ПОЛЯЧЕНКО, еще кого-то из депутатов, которые его уважают, чтобы они не прибавили своих голосов к пакту ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЕВА. И с БАЛОГОЙ готов разговаривать, и с ПИНЗЕНЫКОМ, и со многими другими. Я не подам руки КАРМАЗИНУ, но мы сидим за одним столом оппозиционных сил и координируем общие действия - ради страны. Это не пафос, это правда», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Также он убежден, что новая власть, которая «желает ратификации пакта ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЕВА, ставит страну под угрозу, даже этого не понимая».

«У них просто другие ценности, по-другому их воспитывали, по-видимому», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

«В результате, то, что должно восприниматься само по себе, как естественное и очевидное - как небо, Солнце, свобода, уважение, мужество, песня, цвет, человек, гражданин, государство - ЯНУКОВИЧ и Кo понимают по-своему, или не понимают вообще», - просуммировал лидер «Гражданской позиции» и пригласил всех, кто не согласен менять ценности на цены, прийти во вторник, 27 апреля, под стены Верховной Рады на митинг сопротивления ратификации «пакта ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЕВА».

Как сообщал УНИАН, лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО призвала граждан Украины во вторник, 27 апреля, в 9 часов утра выйти на акцию протеста.

По ее словам, необходимо сделать все для того, чтобы соглашение о продолжении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины не было ратифицировано.