Немыря: Партия регионов использовала детей для блокирования ВР

Партия регионов использовала детей для блокирования Верховной Рады, а сами депутаты от этой политической силы спрятались в сессионном зале.

Об этом на митинге возле Верховной Рады заявил народный депутат от БЮТ Григорий НЕМЫРЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Когда ты хочешь сделать что-то хорошее, то не выставляешь вместо себя детей, прячась в комфортных креслах Верховной Рады», - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ “всего два месяца назад клялся в парламенте защищать Конституцию и национальные интересы, а уже позорно нарушает национальные интересы и продает независимость”.

«Наш митинг не против России, он за Украину. Он против преступной власти, против позорной сдачи национальных интересов», - отметил он.

Народный депутат выразил возмущение тайными действиями новой власти относительно подписания харьковского соглашения. «Нельзя делать хорошие вещи тайно», - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ призвал граждан к объединению, потому что «слабую страну не уважают, ее игнорируют». «Украине стоит доказать, что она сильное государство», - отметил он.