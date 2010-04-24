Азаров с помощью двух замов и Черновецкого посадил четыре елки

Сегодня в рамках Всеукраинского субботника премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ посадил четыре ели на склоне возле музея Великой Отечественной войны в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, помогали Н.АЗАРОВУ вице-премьер-министры Виктор СЛАУТА и Виктор ТИХОНОВ, а также мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Н.АЗАРОВ отметил, что проведение субботников – это очень важное дело, и такая практика будет продолжена в будущем.

«Задача (субботника – УНИАН) одна – чтобы мы жили чище, лучше и красивее», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что хотел бы, чтоб в субботниках участвовали как можно больше украинцев.

Он также сообщил, что министры сегодня находятся в регионах и также принимают участие в субботниках.

Всего возле музея ВОВ около 200 сотрудников Секретариата Кабинета министров посадили 65 елей на территории в 2 га. Эти деревья, кроме декоративной, будут выполнять и функцию укрепления склонов.