УБОП задержал помощника Зинченко

Лидер Партии патриотических сил Украины Александр ЗИНЧЕНКО заявляет о задержании его бывшего помощника Владимира ТКАЧА, и считает, что это задержание имеет политический подтекст и связано с «коррупционным» скандалом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ППСУ, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос во время интернет-конференции в агентстве «ЛигаБизнесИнформ». По словам А.ЗИНЧЕНКО, обстоятельства задержания В.ТКАЧА работниками Управления по борьбе с организованной преступностью в прошлую пятницу, 17 марта, в Киеве “возмутительны”. “Провокации в офисе, недопущение консула Российской Федерации в зал суда – это классический пример того, как «клеится» дело и как нарушаются права человека”, - заявил лидер ППСУ.

А.ЗИНЧЕНКО убежден, что избежать ответственности организаторам провокации не удастся.

По информации пресс-службы ППСУ, гражданин РФ В.ТКАЧ был внештатным советником А.ЗИНЧЕНКО в период, когда тот был государственным секретарем Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2005 года на то время государственный секретарь Украины А.ЗИНЧЕНКО обвинил в коррупционных действиях тогдашнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Петра ПОРОШЕНКО, на то время первого помощника Президента Александра ТРЕТЬЯКОВА, а также лидера парламентской фракции "Наша Украина" Николая МАРТЫНЕНКО.

После этого П.ПОРОШЕНКО и А.ТРЕТЬЯКОВ ушли со своих должностей. Однако позже ни суды, ни следственная комиссия Верховной Рады Украины, созданная для расследования коррупционного скандала во власти, не нашли подтверждения обвинением А.ЗИНЧЕНКО.

25 января А.ЗИНЧЕНКО заявил, что обратился в Совет судей Украины и суд апелляционной инстанции по поводу нарушений, допущенных Печерским райсудом Киева при рассмотрении дела “ПОРОШЕНКО против ЗИНЧЕНКО”.