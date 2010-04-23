Азаров хочет уже в сентябре переписать госбюджет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что уже с сентября правительство сможет предложить изменения к государственному бюджету в связи с улучшением экономической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после ХІІ съезда Партии регионов.

Н.АЗАРОВ сообщил, что сейчас правительство завершает техническую работу над проектом государственного бюджета на текущий год, и в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение парламента.

По его словам, в проекте предусмотрен дефицит госбюджета на уровне практически 5%, учтены положения закона о повышении социальных стандартов, а также бездефицитность бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Н.АЗАРОВ прогнозирует, что такой бюджет будет реалистичным, что позволит стабилизировать экономическую ситуацию в стране.