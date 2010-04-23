Верховная Рада может не ратифицировать договор о ЧФ

Верховная Рада Украины может не ратифицировать подписанный вчера договор о продлении пребывания Черноморского флота Российской федерации в Крыму до 2042 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что часть депутатов партии бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО и экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, которые вошли в коалицию с Партией регионов могут не осмелиться проголосовать за ратификацию этого соглашения.

«Не исключил бы, что у части депутатов не из Партии регионов может не подняться рука во время голосования», - сказал он, напомнив голосование во время российско-украинского конфликта из-за о. Тузла.

Г.ГРОМАДСКИЙ также сказал, что в случае принятия этого договора Украине будет трудно его пересмотреть.

По его словам, Россия не пойдет на пересмотр договора, а западные государства односторонний срыв его Украиной восприняли бы как свидетельство невыполнения взятых ранее обязательств.

«Односторонний выход из такого договора воспринимался бы очень негативно», - сказал он.