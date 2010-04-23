Янукович инициирует украинско-российские экономические форумы

Президент Украины инициирует проведение совместных украинско-российских экономических форумов.

Об этом заявил сегодня глава Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК на заседании коллегии ОГА, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно сообщению, А.БЛИЗНЮК рассказал, что в Харькове глава государства В.ЯНУКОВИЧ на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ инициировал проведение совместных экономических форумов с Российской Федерацией.

По словам донецкого губернатора, первый совместный форум пройдет уже в этом году на российской территории в городе Геленджик, а следующий будет проходить в Донецке.

«Я предложил в следующем году в октябре провести такой же форум в Донецке с Президентами Украины и России», - сказал А.БЛИЗНЮК, который участвовал в этой украинско-российской встрече как один из руководителей приграничных областей двух государств.