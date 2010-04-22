Оппозиция не исключает проведения массовых протестов

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), вице-премьер-министр оппозиционного правительства, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК не исключает проведения массовых акций протеста в связи с подписанием Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ соглашения о продлении базирования Черноморского флота РФ в Украине еще на 25 лет после 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НРУ, которым располагает УНИАН.

«Я не исключаю проведения массовых акций протеста в связи с этим (подписанием упомянутого соглашения - УНИАН)», - сказал Б. ТАРАСЮК.

Он также выразил удивление заявлением президентов РФ и Украины относительно того, что ЧФ РФ является гарантом безопасности Украины.

«Черноморский флот, который в большинстве своем недееспособен, не может обеспечить безопасность Украины. К тому же, на протяжении всего пребывания его в Украине мы постоянно сталкивались с нарушением украинского законодательства, случаями глумления над украинской государственной символикой со стороны офицеров и военнослужащих ЧФ РФ, а также со случаями несанкционированного перемещения оружия по Крыму», - подчеркнул депутат.