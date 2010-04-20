Янукович сменил руководство Госохраны

Вместо Берсана - Калинин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 549/2010 назначил Игоря КАЛИНИНА начальником Управления государственной охраны Украины. Документ размещен на официальном сайте главы государства. Указом Президента Украины № 547/2010 с должности начальника Управления государственной охраны Украины уволен Александр БИРСАН. Другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил Юрия СУХОВАТОГО с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, назначив на его место Станислава ШУЛЯКА.

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