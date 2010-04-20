Янукович сменил руководство Госохраны
13:20, 20 апреля 2010Политика
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Вместо Берсана - Калинин
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 549/2010 назначил Игоря КАЛИНИНА начальником Управления государственной охраны Украины.
Документ размещен на официальном сайте главы государства.
Указом Президента Украины № 547/2010 с должности начальника Управления государственной охраны Украины уволен Александр БИРСАН.
Другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил Юрия СУХОВАТОГО с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, назначив на его место Станислава ШУЛЯКА.
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