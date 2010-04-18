Семиноженко: Тимошенко не успела потратить кредит на ремонт школ

Украина в этом году вынуждена отказаться от кредита Всемирного банка в сумме 71 млн. дол. по программе «Равный доступ к образованию».

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, эти деньги «нужно было израсходовать на ремонт школ», но предыдущим правительством не было организовано их освоение, поэтому Украина утратила возможность использовать кредит в этом году.

«Абсолютная неспособность предыдущей власти во главе с ТИМОШЕНКО и министром образования привела до того, что не могли просто организовать расходование этих средств, которые так нужны школам. Сегодня в настоящее время невозможно уже технически провести тендерные процедуры, чтобы использовать до конца года», - возмутился В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом вице-премьер-министр отметил, что вся сумма будет переведена на следующий год, о чем уже существует договоренность с руководством Всемирного банка.

«Мы с официальным представителем Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове с господином РАЙЗЕРОМ договорились, что мы сейчас снимаем вопрос об использовании средств в этом году, но они автоматически будут добавлены к следующему году. То есть мы договорились не потерять эти средства, равно как и многие другие средства, которые не смогло даже израсходовать предыдущее правительство», - заверил В.СЕМИНОЖЕНКО.