Янукович о культурном наследии и национальной идентичности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников сферы охраны памятников истории и культуры с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в приветствии по случаю Дня охраны памятников истории и культуры Президент отметил, что на работников этой сферы возложена высокая ответственность - «сохранить и передать будущим поколениям унаследованные из прошлого уникальные памятники культурного наследия, являющиеся свидетельством исторического продвижения нашего народа и неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей».

В.ЯНУКОВИЧ выразил благодарность работникам сферы охраны памятников за профессионализм и гражданскую совесть, за самоотверженный подвижнический труд и преданность благородному делу сохранения национального культурного наследия нашего государства.

«Уверен, что это залог надежной охраны памятников - мощной составляющей национальной идентичности, важного фактора консолидации и развития украинского общества. В этот праздничный день желаю здоровья, мира, счастья и благосостояния вам и вашим близким», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.