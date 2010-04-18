Ющенко: объединенная Европа потеряла "польского Рейгана"

Польша в лице погибшего Президента Леха Качиньского потеряла большого политика.

Такое мнение высказал бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью польским телеканалам во время визита в Краков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”, общаясь с журналистом телеканала TVN 24, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Польша и Объединенная Европа потеряла в этой катастрофе «польского Рейгана». «Еще не было такого политика, который бы так понимал миссию Польши», - заметил В.ЮЩЕНКО.

«Смерть Качиньского – это потеря не только для польского, но и для украинского народа. Украинцы всегда будут помнить то, что было сделано им и его командой во имя укрепления нашего стратегического партнерства, поддержки европейских и евроатлантических устремлений Украины», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что сотрудничество с Лехом Качиньским продемонстрировало, как даже трагические страницы истории не могут быть препятствием для настоящей дружбы и сотрудничества двух народов.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что действия Польши в продвижении Украины в Европу не нужно воспринимать как дорогу с односторонним движением. «Это дело, выгодное для всех сторон. Ведь мы хотим видеть Европу сильной, а это возможно лишь тогда, когда она будет объединенной», - сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, несмотря на политическую ситуацию в Украине и попытки проводить в государстве политику реванша, путь Украины в Европу и организацию коллективной безопасности должен быть неизменным.