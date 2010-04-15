Ефремов не исключает, что для Януковича тоже найдется должность в ПР

В субботу, 24 апреля, состоится очередной съезд Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, во время съезда планируется избрать нового председателя Партии регионов вместо Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что съезд состоится в Украинском доме.

В то же время, по его словам, из-за того, что зал в Украинском доме небольшой, в партии намерены не приглашать в зал журналистов, а предоставить им возможность следить за проведением мероприятия из пресс-центра.

«Безусловно, пресса будет, и у нее будет возможность видеть, как все происходит», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также не исключил, что для В.ЯНУКОВИЧА также найдется должность в партии, в частности, исполнительного секретаря или почетного председателя партии.