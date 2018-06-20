Вехи недели. КС осчастливил Януковича, Тимошенко рассказала прокурору о подкупе судей
Спикер Литвин решению Конституционного суда искренне рад – миновала угроза роспуска Верховной Рады, в случае которого расставание со спикерским креслом выглядело неминуемым...
Спикер Литвин решению Конституционного суда искренне рад – миновала угроза роспуска Верховной Рады, в случае которого расставание со спикерским креслом выглядело неминуемым...
Легализации Конституционным судом процедуры привлечения парламентариев-одиночек в коалицию ожидали многие политологи и политики. Но, пожалуй, впервые в отечественной истории решение КС было заблаговременно проанонсировано первым вице-премьером Андреем Клюевым. Конечно, Андрей Петрович отвечает перед Виктором Януковичем за пополнение рядов коалиции, но нужно ведь и нормы приличия соблюдать... Впрочем, тайна совещательной комнаты не только в Конституционном суде в украинских условиях превратилась в секрет Полишинеля.
|Юлия Тимошенко
Возмущен решением Конституционного суда и Виктор Ющенко, лелеявший надежду на проведение досрочных парламентских выборов. Виктор Андреевич напоминает себя полугодичной давности – эскапады в адрес Тимошенко перемежаются мессианскими призывами к демократическим силам.
Зато парламентский председатель Владимир Литвин решению Конституционного суда искренне рад – миновала угроза роспуска Верховной Рады, в случае которого расставание со спикерским креслом выглядело неминуемым. Владимир Михайлович воспрянул духом и даже призывает изменить избирательное законодательство, открыв дорогу молодым политикам. Эта смесь политического расчета и показной наивности вряд ли способна нарастить Литвину рейтинг, но позволяет решать задачу позиционирования чуть в стороне от коалиционного мейнстрима. Правда, прогнозы экспертов позволяют предположить, что значение фракций литвиновцев и коммунистов в работе коалиции вскоре уменьшится – новоприобретенные «тушки» будут куда менее капризными, чем младшие партнеры «регионалов».
|Николай Азаров
Визит Януковича в США на Саммит по вопросам ядерной безопасности может стать слабым утешением, ведь Украина откатилась для Запада на периферию внимания. Правда, Виктору Федоровичу предстоит встреча с Бараком Обамой и еще десятком глав государств и правительства, но принимать серьезные решения на бегу не позволяют нормы дипломатического протокола. К тому же в Евразии и без Украины происходят важные и драматичные события. Заголовками мировых новостей стали подписание президентами России и США в Праге Договора о сокращении наступательных вооружений, смена власти в Киргизии и гибель польского президента Леха Качиньского…
Евгений Магда