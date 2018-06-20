Вехи недели. КС осчастливил Януковича, Тимошенко рассказала прокурору о подкупе судей

Спикер Литвин решению Конституционного суда искренне рад – миновала угроза роспуска Верховной Рады, в случае которого расставание со спикерским креслом выглядело неминуемым...

Легализации Конституционным судом процедуры привлечения парламентариев-одиночек в коалицию ожидали многие политологи и политики. Но, пожалуй, впервые в отечественной истории решение КС было заблаговременно проанонсировано первым вице-премьером Андреем Клюевым. Конечно, Андрей Петрович отвечает перед Виктором Януковичем за пополнение рядов коалиции, но нужно ведь и нормы приличия соблюдать... Впрочем, тайна совещательной комнаты не только в Конституционном суде в украинских условиях превратилась в секрет Полишинеля.

Объявленному вердикту конституционных судей Виктор Янукович радовался сдержанно, а Юлия Тимошенко возмущалась традиционно громко. Даже назвала решение «беспрецедентно позорным». В целом Юлия Владимировна постаралась действовать по заветам Дейла Карнеги, превращая «лимон» невыгодного для себя решения в «лимонад» собственной политической активности. Понимая, что легализация коалиции сметет преграды для сомневавшихся «сердечников» на пути в коалицию, лидер БЮТ пообещала провести беспрецедентную чистку партийных рядов. Заодно Тимошенко посетила Генеральную прокуратуру, где заинтересовались ее заявлениями о подкупе судей Конституционного суда. Правда, как утверждают прокурорские сотрудники, экс-премьер не стала подписывать официальное заявление, а ограничилась политическими декларациями. Для этого, собственно говоря, можно было и в здание не входить – Тимошенко вообще эффектно выглядит на крыльце, в окружении микрофонов и телекамер.

Возмущен решением Конституционного суда и Виктор Ющенко, лелеявший надежду на проведение досрочных парламентских выборов. Виктор Андреевич напоминает себя полугодичной давности – эскапады в адрес Тимошенко перемежаются мессианскими призывами к демократическим силам.

Зато парламентский председатель Владимир Литвин решению Конституционного суда искренне рад – миновала угроза роспуска Верховной Рады, в случае которого расставание со спикерским креслом выглядело неминуемым. Владимир Михайлович воспрянул духом и даже призывает изменить избирательное законодательство, открыв дорогу молодым политикам. Эта смесь политического расчета и показной наивности вряд ли способна нарастить Литвину рейтинг, но позволяет решать задачу позиционирования чуть в стороне от коалиционного мейнстрима. Правда, прогнозы экспертов позволяют предположить, что значение фракций литвиновцев и коммунистов в работе коалиции вскоре уменьшится – новоприобретенные «тушки» будут куда менее капризными, чем младшие партнеры «регионалов».

Пока КС узаконивал коалицию, правительство продолжило согласовывать проект Государственного бюджета на текущий год. Как оказалось, без снижения цены на российский газ свести дебет с кредитом у Николая Азарова и его команды не получается. Нынешнюю цену на газ Азаров честно назвал неподъемной для отечественной экономики. Пришлось Азарову лететь в Москву, чтобы сделать «интересные предложения» по снижению цены на газ Владимиру Путину. Но тот не спешит реагировать, поскольку Москву цена в 330 долларов за тысячу кубометров газа для Украины вполне устраивает. Плюс Дмитрий Медведев запустил морскую часть строительства «Северного потока» – газопровода «в обход Украины». Украинские представители даже согласились увеличить объем ежегодной закупки газа с 33,7 до 36,5 миллиардов кубометров, что можно расценить как глубочайший реверанс перед Москвой. Еще чуть-чуть – и придется опускаться на колени.

Визит Януковича в США на Саммит по вопросам ядерной безопасности может стать слабым утешением, ведь Украина откатилась для Запада на периферию внимания. Правда, Виктору Федоровичу предстоит встреча с Бараком Обамой и еще десятком глав государств и правительства, но принимать серьезные решения на бегу не позволяют нормы дипломатического протокола. К тому же в Евразии и без Украины происходят важные и драматичные события. Заголовками мировых новостей стали подписание президентами России и США в Праге Договора о сокращении наступательных вооружений, смена власти в Киргизии и гибель польского президента Леха Качиньского…

Евгений Магда