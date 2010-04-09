В Киев приехал Лавров
18:08, 09 апреля 2010Политика
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Сегодня в программе - возложение цветов вместе с Грищенко
Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом.
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» его встречали первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ.
Сегодня в программе визита С.ЛАВРОВА - участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата вместе с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.
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