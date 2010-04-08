В Еврокомиссии склонны верить Януковичу

Европейская комиссия не имеет оснований не верить заявлениям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о намерении интегрировать Украину в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом 7 апреля заявил заместитель генерального директора Генерального директората “Европейская политика соседства” Еврокомиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Мы знаем, что Президент ЯНУКОВИЧ значительно изменился за последние 10 лет, когда он во второй раз находился в должности премьер-министра, он проводил политику, абсолютно отличавшуюся от политики, которую он проводил, когда был премьер-министром впервые”, - сказал он.

“Нужно напомнить, что как раз за время второго премьерства ЯНУКОВИЧА Украина провела через парламент 21 закон, которые дали ей возможность присоединиться к Всемирной организации торговли. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы относиться с подозрением к новой власти”, - добавил представитель Еврокомиссии.

По словам Х.МИНГАРЕЛЛИ, избрание В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины и назначение на ключевые должности членов его команды было воспринято в Еврокомиссии как возможность последующего сближения с Украиной.

Чиновник также отметил, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО и министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО являются достаточно сильными политиками и, как правило, выполняют свои обещания.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Брюсселе после встречи с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина и Европейский Союз начинают выходить на конкретные шаги и сроки на пути европейской интеграции государства.

27 марта министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО во время выступления перед участниками Брюссельского Форума заявил, что ключевыми приоритетами внешней политики Украины являются эффективная реализация курса на евроинтеграцию, обеспечение дружеских и партнерских отношений с РФ и наполнение практическим содержанием стратегического партнерства с США.