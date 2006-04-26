Лазаренко ”кинул” Тимошенко

В Днепропетровском городском совете создана коалиция “Родной Днепропетровск”, в которую вошли депутаты 5 политических партий – Партии регионов (45 мандатов), Блока Лазаренко (17), Блока Натали Витренко “Народная оппозиция” (9), Коммунистической партии Украины (7) и Оппозиционного блока “НЕ ТАК!” (6).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии горсовета объявил руководитель фракции Партии регионов в горсовете Алексей ТИШКИН.

По его словам, коалиция “Родной Днепропетровск” насчитывает 84 депутата из 120, избранных в Днепропетровский горсовет 26 марта этого года.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровский горсовет избраны представители восьми политических партий, на основе которых созданы депутатские фракции. Кроме партий, которые вошли в коалицию, в Днепропетровском горсовете представленные Блок Юлии Тимошенко (21 депутат), партия “Народный Союз Наша Украина” (8) и партия “Вече” (6).