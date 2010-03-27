Грищенко в Брюсселе расскажет об "Украине при новом руководстве"

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия, где принимает участие в ежегодном Брюссельском форуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, руководитель украинского МИД примет участие в тематических сессиях Форума и выступит с речью на тему "Украина при новом руководстве" (“Ukraine under new leadership”).

Программой рабочего визита в Брюссель предусмотрены двусторонние встречи с руководством институтов ЕС, в частности, президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, Комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства и партнерства Штефаном ФЮЛЕ. Запланированы также встречи с руководителями внешнеполитических ведомств, которые будут принимать участие в Форуме, руководством влиятельных международных организаций и институтов, известными политическими деятелями.

Брюссельский Форум проходит 27-28 марта в столице Бельгии.

Нынешняя тематика мероприятия охватывает глобальные аспекты мировой политики, преодоления последствий финансового кризиса, изменения климата, энергетической безопасности и защиты прав и гражданских свобод.

Среди почетных гостей, заявленных к участию в работе Форума - бывший Государственный секретарь США Мадлен ОЛБРАЙТ, президент Всемирного банка Роберт ЗЁЛЛИК, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль ЛАМИ, политические, деловые и академические круги США и Европы.