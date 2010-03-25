Томенко видит угрозу «Интер-экспансии»

Вице-спикер украинского парламента Николай Томенко считает опасным процесс монополизации телевизионного и рекламного рынка в руках одной финансово-политической группы.

В интервью газете «Вечерние вести» Томенко обратил внимание на угрожающие тенденции, происходящие в информационной сфере Украины после президентской избирательной кампании.

«Эта так называемая «Интер-экспансия» приобретает угрожающие формы», - цитирует слова Томенко официальный сайт БЮТ.

По мнению вице-спикера, последний пример этого - фактическое отсранение двух членов Нацсовета судебным решением по иску одного из каналов группы «Интер», что привело к блокированию деятельности Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания; кадровые назначения на Первом национальном, фактически делающие рекламную деятельность государственного канала составляющей коммерческого пула группы канала «Интер»; завершение процедуры уничтожения спортивного канала «Мегаспорт» и превращения его в канал азартных игр «Мега».

«Последнее особенно актуально в контексте заявлений нынешней власти, что перед Евро Украина должна была бы иметь спортивный канал», - подчеркнул политик.

Но самым опасным Томенко считает «активное вмешательство СБУ в деятельность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания».

Николай Томенко отметил, что по информации, обсуждаемой в медиа-среде, эта финансово-политическая группа вокруг канала «Интер» пытается влиять и на другие каналы, работающие в Украине.

Учитывая это, Николай Томенко еще раз высказался за необходимость как можно быстрее и на профессиональной основе сформировать новый состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по квоте Верховной Рады, определиться с руководством Комитета по вопросам свободы слова и информации ВР, «который, понятно, должен возглавлять представитель оппозиции» и «остановить опасную тенденцию наступления на свободу слова, наблюдаемую в последнее время».