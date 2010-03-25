Журналисты вычислили «серого кардинала» в украинской милиции

Кадровая политика в МВД Украины направлена на то, чтобы заставить всю милицейскую вертикаль работать исключительно в интересах новой власти, пишет еженедельник «Комментарии:». Поэтому большинство назначенцев происходит из низов среднего полковничьего звена, что заставит их усиленно отрабатывать выраженное доверие, или из числа бывших «репрессированных», которые готовы на все, чтобы отплатить за свое возвращение из небытия.

Как пишет издание, самую многочисленную группу среди новых руководителей украинской милиции составляют «донецкие». Однако среди всех «донецких» можно выделить целую группировку представителей «макеевского землячества», что связано с тем, что новый председатель МВД Анатолий МОГИЛЁВ возглавлял милицейское управление Макеевки, а его патрон - нынешний председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ - был мэром этого города. Благодаря этому должность заместителя министра получил Дмитрий ВОРОНА (бывший помощник председателя Красногвардейского районного суда г. Макеевки и экс-заместитель В.ДЖАРТЫ в Минэкологии), а должность руководителя аппарата министра МВД занял еще один земляк А.МОГИЛЁВА и В.ДЖАРТЫ Алексей МАЖАН. Кроме того, Департаментом госслужбы борьбы с экономической преступностью будет руководить Валерий КОРЯК, который в свое время возглавлял соответствующий отдел в макеевской милиции. А Анатолий КУРИННОЙ, который возглавил столичное ГАИ, в свое время руководил таким же подразделением опять-таки в той же Макеевке. Кроме того, В.ДЖАРТЫ «закрепил» за собой крымскую милицию, которую возглавил Александр ПРОСОЛОВ, также успевший побыть начальником макеевской милиции.

Во время последних милицейских назначений не оставили без внимания и группу АХМЕТОВА-КОЛЕСНИКОВА, отмечают «Комментарии:». Так, Днепропетровским облуправлением МВД будет руководить Виктор БАБЕНКО (до последнего времени работал советником председателя Днепропетровского облсовета Юрия ВИЛКУЛА - креатуры Р.АХМЕТОВА), а Житомирским - Юрий ИВАКИН, который руководил милицейскими горотделами Краснодона (градообразующее предприятие «Краснодонуголь», входит в орбиту интересов Р.АХМЕТОВА) и Кривого Рога, откуда ведут свою политическую «родословную» ВИЛКУЛЫ. У Юрия ВИЛКУЛА советником работал и заместитель министра Анатолий ЛАЗАРЕВ, который с 2003 по 2008 год был неизменным заместителем начальников ГУ МВД в Днепропетровской области, но «во второе пришествие» Юрия ЛУЦЕНКО был уволен.

Кроме выше указанных милицейских чинов, донецкую прописку имеют также заместители министра Василий ФАРЕНИК и Леонид ЗИМА, начальник Департамента ГАИ Валерий ЛОЗОВОЙ, руководитель Севастопольской милиции Александр ТАНЧУК, начальники Запорожского, Николаевского и Киевского облуправлений МВД Владимир СЕРБА, Михаил СЛЕПАНЁВ и Константин САПКО, соответственно. У них у всех был этап работы в милицейских структурах Донецкой области, но сказать, на кого конкретно из влиятельных «регионалов» они ориентируются, сложно, замечает еженедельник.

«Своих» людей в главных милицейских должностях в регионах получили и другие влиятельные «регионалы». Так, советник экс-мэра Харькова, а в настоящее время председателя Харьковской ОГА Михаила ДОБКИНА Михаил МАРТЫНОВ возглавил милицию Харьковской области, а столичным ГУ МВД снова будет руководить Алексей КРИКУН (уже занимал эту должность при министре МВД Василии ЦУШКО), которого связывают с министром Минрегионстроя Владимиром ЯЦУБОЙ. Назначение начальником милиции Черкасской области Валерия ДЕРНОВОГО можно связывать с «силовым» вице-премьером Владимиром СИВКОВИЧЕМ и приближенным к нему экс-мэром Черкасс Владимиром ОЛИЙНЫКОМ. (В.ДЕРНОВОЙ относится к многочисленной когорте «репрессированных профессионалов, вернувшихся в милицию» во главе с экс-начальником внутренних войск времен майдана Сергеем ПОПКОВЫМ, который теперь стал первым заместителем министра А.МОГИЛЁВА). В.ДЕРНОВОЙ после долгих лет работы в Черкассах в 2003–2005 годах успел поработать и заместителем начальника Винницкого облуправления МВД, и начальником горотдела Мукачево. Именно за скандальные мукачевские выборы В.ДЕРНОВОЙ попал на несколько месяцев в СИЗО, напоминает издание.

Через «застенки помаранчевой власти» прошел и новый руководитель закарпатской милиции Виктор РУСИН, который до 2005 года был первым заместителем у одиозного руководителя ГУ МВД в Закарпатской области Василия ВАРЦАБЫ. Сам В.ВАРЦАБА тогда скрывался, но теперь дождался реабилитации - стал председателем Ивано-Франковского облуправления МВД. Еще одна жертва «помаранчевых репрессий» - Николай ХАРАБАРА (в свое время возглавлял милицию Черновцов, но после скандала, связанного с пытками, которые якобы применяли его подчиненные, некоторое время работал в Киеве и вернулся на малую родину на должность заместителя начальника облуправления), посидев в СИЗО после «помаранчевой революции», стал начальником буковинской милиции.

Даже спикер Владимир ЛИТВИН получил свою милицейскую квоту - милицию Винницкой области возглавил экс-руководитель службы охраны Блока Литвина Валерий НОНИК, который в свое время был первым заместителем в Житомирском облуправлении.

Как отмечает еженедельник, среди назначенцев нет явных креатур нардепа-«регионала» и первого заместителя министра МВД в 1998–2000 годах Николая ДЖИГИ, которому не удалось стать во главе МВД. Однако многие новые руководители работали в структурах борьбы с организованной преступностью, которыми тогда же руководил Н.ДЖИГА. Следовательно, все они так или иначе связаны с Н.ДЖИГОЙ, что может позволить ему быть «серым кардиналом» в милицейских кругах и успешно конкурировать за влияние с А.МОГИЛЁВЫМ, который, судя по его назначениям донецких сослуживцев, таких широких связей не имеет, подытоживают “Комментарии:”.