Азаров - уже в Москве

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в столице России Н.АЗАРОВ проведет переговоры с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ и председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

В ходе поездки Н.АЗАРОВА сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и генеральный директор Национального космического агентства Юрий АЛЕКСЕЕВ.

По информации пресс-службы правительства РФ предстоящие переговоры станут продолжением многогранного предметного диалога с украинскими партнерами, позволят оперативно рассмотреть актуальные вопросы двустороннего.

В частности, планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетике, включая газовую проблематику. Будут рассмотрены перспективы дальнейшего продвижения российско-украинской производственной кооперации, в первую очередь, в высокотехнологичных областях - авиастроении, освоении космоса, ядерной энергетике.

Ожидается, что В.ПУТИН и Н.АЗАРОВ согласуют сроки проведения и повестку дня шестого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской Межгосударственной комиссии.

Как отмечают в правительстве РФ, по итогам 2009 года Украина является шестым по величине торговым партнером России после Нидерландов, Германии, Китая, Италии и Беларуси. После заметного сокращения товарооборота в 2009 году в результате мирового финансово-экономического кризиса, в двусторонней торговле обозначились весьма существенные признаки восстановления.

В январе 2010 года товарооборот с Украиной увеличился более чем в два раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составил 2,132 млрд. долл.

Ожидается, что премьер-министры обсудят поставки российского газа в Украину и его транзит в страны Европы.