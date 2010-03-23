Кабмин Азарова решительно дал ПФ миллиард на пенсии
В фонде - критическая ситуация...
Министерство финансов Украины предоставило Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для пенсионных выплат в полном объеме.
Об этом сказано в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.
В сообщении сказано, что в связи со сложным финансовым положением Пенсионного фонда в марте т.г. сложилась критическая ситуация с выплатой пенсий и помощи.
«Благодаря решительным действиям правительства найдены источники и 19 марта предоставлено Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для обеспечения выплаты пенсий в полном объеме», - отмечено в сообщении.
В дальнейшем финансирование выплаты пенсий будет осуществляться согласно графику.
Напомним, на сегодняшний день проект бюджета Пенсионного фонда на 2010 г. остается непринятым.