У Тимошенко напустились на Азарова, который «просит подачки у МВФ»

Заявление представителя Международного валютного фонда в Украине Макса АЛЬЕРА о том, что в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации экономической ситуации, является, в первую очередь, оценкой деятельности правительства под руководством Юлии ТИМОШЕНКО по борьбе с кризисом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства, заместитель лидера фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По мнению С.СОБОЛЕВА, слова представителя МВФ являются достойной оценкой деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которому удалось создать все предпосылки для выведения страны из кризиса.

«Сегодня новая власть пытается изменить достижения, сделанные правительством ТИМОШЕНКО, просьбами подачек от МВФ на покрытие дефицита государственного бюджета», - сказал С.СОБОЛЕВ. По его словам, «команда ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА продолжает подменять структурные реформы популизмом, который они воплощают уже при власти».

Как сообщал УНИАН, 22 марта на заседании Комитета по экономическим реформам, возглавляемого Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что сегодня в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации в экономической сфере, и поэтому внимание страны должно быть сосредоточено уже не на борьбе с кризисом, а на обеспечении стабильного экономического развития.

«В Украине наблюдаются первые признаки экономического возрождения, и это происходит после успешной стабилизации экономической ситуации, что является результатом сотрудничества с международными экономическими институтами. И мы считаем, что сейчас наступило время перевернуть страницу и сфокусировать политику не на борьбе с кризисом, а на обеспечении стабильного экономического роста», - сказал М.АЛЬЕР.