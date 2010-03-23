В БЮТ разузнали, почему стали задерживать пенсии

Подавляющее количество предприятий, которые принадлежат представителям Партии регионов, не перечисляют взносы в Пенсионный фонд, и именно этим объясняется задержка с выплатами пенсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО.

«Сейчас практически все крупные предприятия, принадлежащие олигархам из Партии регионов, перестали платить пенсионные взносы, и возвращается явление, которого не знали уже 10 лет, - недоимка по Пенсионному фонду», - сказал он.

По словам А.СЕНЧЕНКО, получается, что эти предприятия сегодня «кредитуются за счет пенсионеров, за счет 16-ти миллионов украинских граждан, которые создавали эту страну и заслуживают того, чтобы своевременно получать пенсии».

Народный депутат добавил, что выплаты пенсий уже задерживают на шесть дней.

А.СЕНЧЕНКО подчеркнул, что во время кризиса «очень важно, чтобы власть обеспечивала жизнедеятельность населения». И здесь, по его мнению, есть три составляющие, с которыми справлялось правительство Юлии ТИМОШЕНКО, а именно: выплата пенсий, заработной платы и стабильность на рынке труда. “Полтора года тому назад, когда начался кризис, предрекали во всех студиях: “вот завтра ТИМОШЕНКО не сможет выплатить пенсии”. Она, сжав зубы, платила пенсии, потому что ТИМОШЕНКО заставляла все предприятия, без исключения, своевременно платить пенсионные взносы”, - сказал народный депутат.