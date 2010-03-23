Президент освободил Грищенко от должности посла

08:57, 23 марта 2010
Политика
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В связи с новым назначением

Константин ГРИЩЕНКО
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Константина ГРИЩЕНКО от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации.

Соответствующий указ от 18 марта обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 10 июня 2008 года экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил К.ГРИЩЕНКО послом Украины в Российской Федерации.

11 марта 2010 года дипломат был назначен министром иностранных дел Украины.

 

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