В Одессе требовали увольнения Табачника

Акцию протеста против назначения Дмитрия ТАБАЧНИКА на должность министра образования и науки Украины провели сегодня на площади перед главным корпусом Одесского Национального университета им. Мечникова ряд молодежных общественных организаций и ячеек партий.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции «Долой Табачника!» держали в руках плакаты: «Табачник - дешевый клоун и казнокрад», «Долой министра-украинофоба Табачника!», «Долой министра-шовиниста» и другие.

Как заявил студент Одесского государственного экономического университета Виталий СВИЧИНСКИЙ, «сегодня мы вместе с тысячами студентов Украины выражаем протест против включения в состав правительства министра-украинофоба, антигосударственного деятеля и человека, что не признает государственных границ, украинского народа, его самобытного языка».

“Мы требуем немедленного снятия ТАБАЧНИКА с должности министра, - отметил он, - поскольку СМИ изобилуют в течение многих лет его антиукраинскими заявлениями. В том числе злобными высказываниями наподобие: Западная Украина - это часть Венгрии; украинского языка никогда не существовало - он пришел из польского, и другими подобными «перлами».

Оратора поддержали преподаватель Южно-Украинского педагогического университета Алина ПЛЯЧЕНКО, председатель облорганизации Национального союза писателей Украины Геннадий ЩИПКИВСКИЙ, лидер местной организации НРУ Надежда ЯШАН, другие участники акции, которые призвали главу государства «отправить в отставку министра-украинофоба Д.ТАБАЧНИКА».

Как акцентировал лидер Черноморского гайдамацкого соединения Сергей ГУЦАЛЮК, «это просто позор - назначить руководить образовательной отраслью человека, подвергающего сомнению само существование Украинского государства. Причем показательно, что в Одессе этого человека поддержала «пятая колонна», которую возглавляет подозреваемый в ряде преступлений Игорь МАРКОВ».

Участники акции «Долой Табачника!» послали обращения на имя Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с требованием отставки Д.ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки Украины. Под документом поставили свои подписи лидеры областных организаций «Просвиты», Ассоциации казацких обществ «СИЧ», Ассоциации молодежного досуга и спорта, ВО «Батькивщина», УНП, «Свобода» НРУ, ПРП - всего более двадцати общественных и партийных организаций Одесской области.