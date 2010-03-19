Тимошенко поздравила Лину Костенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО поздравила величайшую украинскую поэтессу, писательницу Лину КОСТЕНКО с юбилеем.

«От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Ваше имя - гордость Украины. Вы олицетворяете принципиальность и непоколебимость, символизируете честность и патриотизм. Вы являетесь настоящим титаном украинского слова», - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, поэтическое творчество Л.КОСТЕНКО - это золотой фонд украинского народа. “Гуманитарная аура украинской нации немыслима без Вашего творческого гения. Исторические романы «Маруся Чурай», «Берестечко», многочисленные поэтические сборники подносят украинскую литературу на мировой уровень», - отметила она.

«Вы были и остаетесь Достоинством, Совестью и Словом нашей нации. Я счастлива, что живу в одно время с Вами. Когда становится трудно от ежедневной борьбы за Украину, я вспоминаю Ваши прекрасные слова: «Не допускай такой мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку». Эти слова вдохновляют, заставляют идти вперед. Во имя правды. Вашей дорогой», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала Л.Костенко, чтобы юбилей «стал толчком к новым свершениям».

«Пусть успех всегда будет с Вами. Творческого вдохновения. Добра и счастья!», - сказала лидер БЮТ.