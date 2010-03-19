В упадке Киева виноват только Черновецкий?

Не обязательно собирать консилиум высших сил, чтобы выяснить, «кто виноват» и кого наказать за то, что Киев этой зимой превратился в сплошной каток и «блокадный город». Такую мысль в интервью журналистам выразил из лидеров Блока Кличко, председатель Украинской крестьянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя совещание руководителей города с премьер-министром Николаем Азаровым, которое должно состояться 20 марта. За все, что происходит в Киеве, по словам политика персональную ответственность несет мэр и глава КГГА в одном лице Леонид Черновецкий.

«За четыре года «хозяйствования» в столице Черновецкий превратился в какого-то антиМидаса. Если от прикосновения античного царя все превращалось в золото, то все, к чему прикасается рука нынешнего мэра, приходит в упадок. Сюда же можно отнести и поддержку политиков», - отметил оппозиционный депутат.

Дмитрий Андриевский выразил уверенность, что новый Президент, игнорируя разрушительное влияние Черновецкого на город, рискует повторить ошибку предшественника и полностью потерять доверие киевлян.

«Ющенко несколько раз «пытался» разобраться, кто Киеву и киевлянам жить мешает. И выговоры выписывал, и отстранял от выполнения обязанностей, разыгрывая представления перед публикой, – одной рукой карал, другой – миловал, так «добросовестно» пытался, что потерял 70 процентов своего рейтинга среди киевлян», - заявил депутат.

Дмитрий Андриевский призвал руководство страны не повторять ошибку предшественников и освободить Леонида Черновецкого от должности главы КГГА.

Депутат привел несколько примеров последствий непрофессионального управления Черновецкого Киевом.

«В результате неэффективного распоряжения коммунальным имуществом и земельными ресурсами за последнее время потеряно средств и не использовано имеющихся резервов наполнения бюджета на сумму свыше 2,6 миллиардов гривен. В 2008 году в собственность физическим и юридическим лицам было передано 2,37 тысяч гектаров, что в 15 раз больше, чем в 2007 году. В том числе продано только 9% (233,4 гектара). Бюджет недополучил минимум 2,3 миллиардов гривен», - отметил Дмитрий Андриевский.

Дмитрий Андриевский - депутат Киевсовета от Блока Кличко и председатель Украинской крестьянской демократической партии.