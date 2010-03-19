Посты губернаторов Янукович раздал не за личную преданность?

Политические эксперты позитивно оценивают назначение глав Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей.

Институт Горшенина провел экспертный опрос о назначении новых губернаторов Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей - Александра ВИЛКУЛА, Михаила ДОБКИНА и Эдуарда МАТВИЙЧУКА соответственно.

Народный депутат Украины (БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН (г. Харьков), говоря о назначении М.ДОБКИНА, отметил: «Я очень хотел, чтобы Харьковскую область возглавлял харьковчанин, человек, который пришел из Харькова и в Харькове собирается остаться. Опасность для харьковчан есть тогда, когда человек это делает (занимает должность губернатора) как разовую акцию: приезжает на 5 лет, а потом уезжает. И ему не надо гордиться тем, что сделано, и хвастаться тем, что сделано». По словам А.ФЕЛЬДНАНА, ему «кажется, что М.ДОБКИН - самый лучший вариант из всех тех предложений, которые обсуждались на протяжении месяца, - от небылиц до «варягов». Поэтому я считаю, что с его опытом работы мэром, с его опытом работы депутатом, он сможет объединить работу города и области, услышит работу депутатского объединения «За Харьковщину», соберет вместе оппозиционеров и коалициантов, и заставит работать на развитие области, на развитие города».

Политолог Виктор ПАЩЕНКО (г. Днепропетровск), о назначении А.ВИЛКУЛА сказал так: «Для области потенциально это хорошее назначение. У предыдущего губернатора (Виктора БОНДАРЯ – УНИАН) не было ни связей, ни поддержки в области. А сейчас у нас губернатором стал человек, который имеет поддержку и в правительстве, и у Президента, и в самой партии. Поэтому стартовые условия Александра ВИЛКУЛА хорошие».

Руководитель Одесского областного отделения Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО (г. Одесса), говоря о назначении Э.МАТВИЙЧУКА, отметил: «Каждый новый руководитель всегда что-то меняет. Для Одесской области в публичном плане Э.МАТВИЙЧУК – человек новый. Однозначно – это фигура Киева. Предыдущие губернаторы – Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, Василий ЦУШКО, Иван ПЛАЧКОВ – сами родом из Одесщины и работали здесь на разных должностях, Николай СЕРДЮК тоже давно был связан с Одесской областью. А Э.МАТВИЙЧУК работал только по партийной линии и непублично. Поэтому интересно, как сегодня в публичной сфере будут складываться его отношения с местными представителями Партии регионов. Ранее все отношения складывались только в непубличной сфере».

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, говоря о новых губернаторах, отметил, что назначения на должности были обусловлены, прежде всего, экономической целесообразностью. «Назначили людей, которые проявили себя как экономисты, как управленцы. Это касается и А.ВИЛКУЛА, который в свое время возглавлял Горно-обогатительный комбинат, и М.ДОБКИНА, который был мэром Харькова. Что касается Э.МАТВИЙЧУКА – здесь сыграл свою роль, наверное, и фактор его как хозяйственника и фактор того, что он возглавлял штаб (избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН) в Одессе. Но его назначили как раз руководителем Одесской области, а не города, что тоже достаточно примечательно».

По словам К.БОНДАРЕНКО, «в остальных регионах можно говорить о том, что были различные аргументы в пользу тех или иных кандидатов. Но тенденция сохраняется: В.ЯНУКОВИЧ не раздавал посты за личную верность, а раздавал посты с прицелом на то, что люди смогут что-то сделать, что-то предпринять и принести какую-то пользу в будущем – а не в прошлом».