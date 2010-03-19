Парламент Крыма изменил состав президиума

Парламент Крыма внес изменения в состав своего президиума.

Как передает корреспондент УНИАН, представители фракции «Блока Юлии Тимошенко» лишились двух должностей, как они сами говорят «по политическим мотивам». БЮТ находится в «конструктивной оппозиции» к коалиции в парламенте.

На должность первого вице-спикера вернулся лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ. С октября 2009 года до середины марта 2010-го первым заместителем руководителя парламента работал член Партии регионов Григорий ИОФФЕ. Г.ИОФФЕ - соратник ушедшего в отставку спикера-регионала Анатолия ГРИЦЕНКО - написал заявление об уходе с вице-спикерской должности, которое парламент удовлетворил 17 марта.

Тем временем, сегодня Г.ИОФФЕ вернулся в кресло руководителя мандатной комиссии крымского парламента, которое он занимал до октября 2009-го.

Депутат из фракции «Солидарность» Ефим ФИКС, руководивший мандатной комиссией с октября 2009-го, занял пост председателя комиссии по культуре и спорту, с которого уволен бютовец Юрий МОГАРИЧЕВ.

Председателем комиссии по науке и образованию избрана депутат из фракции «Солидарность» Галина ГРЖИБОВСКАЯ, вместо уволенной с этой должности депутата-«регионала» Валентины ТУМАНОВОЙ.

Парламентарий из фракции «Союз» Светлана САВЧЕНКО вернулась в кресло главы парламентской комиссии по соцвопросам и здравоохранению, которого она лишилась в октябре 2009-го. С должности уволена член фракции БЮТ Татьяна ЗВЕРЕВА.

Представитель фракции «Союз» Владимир КЛЫЧНИКОВ возглавил комиссию по аграрным и земельным вопросам, с должности уволен член фракции «Курултай-Рух» Абмажит СУЛЕЙМАНОВ. Он назначен главой новой комиссии - по вопросам социального развития села.

Депутат член ПР, бывший первый вице-премьер правительства автономии Николай КОЛИСНИЧЕНКО возглавил комиссию по местному самоуправлению, с этой должности уволен его однопартиец Павел ИЕНО.

«Регионал» Петр ЗАПОРОЖЕЦ будет руководить комиссией по правовым вопросам и чрезвычайным ситуациям, с этой должности уволена представительница фракции Блока Витренко «Народная оппозиция» Людмила ЛУБИНА. Она возглавила новосозданную комиссию - по вопросам противодействия коррупции.

Остальные члены президиума сохранили свои должности.

Как сообщал УНИАН, ранее изменения в президиуме парламента произошли в октябре 2009 года, тогда были уволены оппоненты А.ГРИЦЕНКО, добивавшиеся его отставки, при этом соратники тогдашнего спикера и представители БЮТ получили должности в президиуме.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов А.ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.ГРИЦЕНКО председателем Херсонской областной государственной администрации.