Тимошенко уладила конфликт между двумя винницкими БЮТами

Депутаты двух фракций Винницкого городского совета «БЮТ-Батьківщина» и Блока Юлии Тимошенко объединились в единую фракцию Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Виннице.

По ее словам, объединились 8 депутатов от фракции «БЮТ-Батьківщина» и 19 депутатов от БЮТ. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила о восстановлении членства в “Всеукраинском объединении “Батьківщина” депутатов горсовета, которые раньше были исключены из партии.

Как сообщал УНИАН, раньше 8 депутатов Винницкого городского совета вышли из состава фракции Блока Юлии Тимошенко и создали фракцию «БЮТ-Батьківщина». После этого фракция БЮТ в Винницком горсовете исключила из своего состава председателя Винницкой городской организации ВО «Батьківщина» Геннадия ТКАЧУКА.