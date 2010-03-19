Министр образования Дмитрий Табачник не уйдет в отставку, даже если студенты объявят голодовку с таким требованием.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, напишет ли министр заявление об отставке, если студенты объявят голодовку, требуя его увольнения, Табачник сказал: "Нет, не напишу".

На вопрос, готов ли он извиниться за свои высказывания относительно галичан, Табачник ответил: "Безусловно".

"Готов и сказать, что я буду реализовывать площадку деятельности министра без политических каких-то предвзятых взглядов, но только на основе Конституции и законов", - заявил министр.

"Но, как любой человек, когда перестану быть министром, или на пенсии, все равно оставляю за собой политические взгляды говорить то, что является неправдой, то, что является фальсификацией, то, что является перекручиванием", - подчеркнул Табачник.

Украинская правда