Харьковские ректоры вступились за Табачника

Совет ректоров высших учебных заведений Харьковской области обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с письмом, в котором выразил поддержку министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ.

«По нашему убеждению, вопрос об отставке министра образования и науки Украины не имеет под собой никаких оснований, учитывая прежде всего, принципы формирования правительства Украины, которые определил Президент Украины», - говорится в письме, текстом которого располагает УНИАН.

Совет ректоров заявляет, что Д.ТАБАЧНИК является «известным общественным, политическим деятелем и ученым», который в последние годы, «будучи народным депутатом Украины и членом профильного комитета Верховной Рады Украины, приложил много личных усилий для развития законодательства об образовании Украины и его международного признания».

«Мы знаем Д.ТАБАЧНИКА как высокоинтеллектуального опытного руководителя, принципиального человека с высокими моральными качествами, который способен решить насущные проблемы реформирования образовательной сферы. Поэтому расцениваем попытки его дискредитации как необоснованные и опасные, как угрозу втягивания студенческой молодежи в политические конфликты, что является недопустимым», - говорится в письме к Президенту.

Текст письма, которое было принято на заседании Совета ректоров 15 марта, подписали более 20 членов Совета ректоров.

Как сообщалось, ряд общественных и студенческих организации и политических партий требуют увольнения Д.ТАБАЧНИКА.

12 марта в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Д.ТАБАЧНИКА. Проект зарегистрировал председатель депутатской группы "За Украину!" Вячеслав КИРИЛЕНКО. «Мотивация заключается в том, что его высказывания прямо отрицали территориальную целостность Украины, унижали честь и достоинство украинского народа, призывали к нарушению единства украинской нации», - отметил В.КИРИЛЕНКО. Он не исключил, что депутаты могут проголосовать за отставку Д.ТАБАЧНИКА. В.КИРИЛЕНКО объяснил это тем, что значительное количество членов фракции Партии регионов заявляют, что делали все, чтобы Д.ТАБАЧНИК не стал министром. «Если их позиция будет последовательной, то мы получим голоса», - сказал он.

Тернопольский и Львовский облсовет созывают внеочередные сессии, чтобы принять обращение к властям с требованием увольнения Д.ТАБАЧНИКА.

15 марта во Львове студенты вузов и представители молодежных организаций провели акцию «АнтиТабачная кампания», а в Луцке стартовала молодежная кампания «Табачник – пішов геть!».