ВКУ призывает Януковича вернуть раздел о Голодоморе на сайт

Всемирный конгресс украинцев призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вернуть тематический раздел о Голодоморе 1932-33 годов на свой официальный сайт.

Об этом говорится в обращении ВКУ, текст которого передан УНИАН.

Как подчеркивают авторы обращения, тема Голодомора, который по своей сути был тщательным образом спланированным геноцидом украинского народа, является чрезвычайно болезненной для всех украинцев.

“Советская власть десятилетиями скрывала от украинцев и мировой общественности эти трагические страницы истории украинского народа. Геноцид украинского народа пытаются отрицать даже сегодня, когда миру открылись несомненные исторические документы, которые стали основанием для принятия 28 ноября 2006 г. Верховной Радой Закона “О Голодоморе 1932-33 гг. в Украине” и для его признания геноцидом украинского народа пятнадцатью странами мира”, - отмечается в обращении.

Его авторы напоминают, что в данном законе о Голодоморе, в частности, предусматривается, что ”органы государственной власти ... обязаны: способствовать ... распространению информации о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине среди граждан Украины и мировой общественности”.

Именно поэтому, подчеркнули во ВКУ, тематический раздел о Голодоморе, который был основан на сайте Президента Украины после принятия Закона “О Голодоморе 1932-33 гг. в Украине”, засвидетельствовал значение этой темы для Украинского государства и стал источником официальной информации о геноциде украинского народа.

ВКУ призывает Президента Украины своим распоряжениям как можно скорее вернуть раздел о Голодоморе на свой официальный сайт и этим самым способствовать распространению информации о Голодоморе среди граждан Украины и мировой общественности.

Как сообщал УНИАН, сразу после инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА с официального сайта Президента Украины исчезли баннеры, посвященные проектам о Голодоморе.

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН прокомментировала это так: "Мы будем работать не над Голодомором, а над тем, чтобы накормить сейчас народ". "Это будет топовая тема работы Президента, и именно об этом мы будем говорить. О голоде мы уже сказали все, что можно было сказать", - заявила А.ГЕРМАН.