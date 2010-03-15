В Кабмине уже готовятся праздновать юбилей независимости

В правительстве в ближайшее время начнут подготовку к празднованию 20 годовщины независимости Украины.

Об этом заявил вице-премьер Владимир Семиноженко в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Одна из задач, которой мы будем сейчас заниматься, я уже буду в ближайшее время готовить документы – празднование 20-летия независимости Украины", - сказал он.

По словам вице-премьера, "это знаковая дата".

"Я готовил десятилетие независимости Украины, и, кстати, тогда же брал на себя ответственность за пролет самолетов над Крещатиком. Это было первый и последний раз", - заявил Семиноженко.

Как известно, 24 августа 2009 года, во время военного парада по случаю 18 годовщины независимости Украины, также совершался пролет самолетов над центральной улицей Киева.

На вопрос, будет ли задействована авиация в празднованиях в 2011 году, вице-премьер отметил: "Посмотрим. Посмотрим, какое состояние будет нашей авиации".

Украинская правда