Кто главный в крымском парламенте?

Оппоненты председателя Верховной Рады Крыма, представителя Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО, которым он отказал в проведении внеочередного заседания парламента автономии для рассмотрения вопроса о его отставке, намерены организовать депутатское собрание.

«Произвольно трактуя регламент Верховной Рады Крыма, данное должностное лицо (А.ГРИЦЕНКО) грубо нарушает права депутатов», - говорится в переданном УНИАН сообщении крымской организации партии «Союз», чьи представители находятся в числе инициаторов отставки спикера.

Оппоненты А.ГРИЦЕНКО предлагают провести собрание 16 марта в зале пленарных заседаний крымского парламента.

«Представители фракций «Союз», «Блок «За Януковича», «Крым», депутатской группы «Русское Единство» и ряд независимых депутатов в соответствии со своими полномочиями созывают депутатское собрание 16 марта», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 6 марта участники заседания совета крымской организации Партии регионов предложили фракции «регионалов» в парламенте автономии инициировать проведение внеочередного заседания для смены спикера. На должность нового главы парламента они рекомендовали кандидатуру исполняющего обязанности руководителя крымской организации ПР Владимира КОНСТАНТИНОВА.

На этой неделе спикеру передали требование о созыве заседания, под которым подписались 52 из 100 депутатов парламента автономии.

Со своей стороны А.ГРИЦЕНКО отказал группе депутатов в созыве заседания для рассмотрения вопросов о смене спикера, освобождении от должностей двух вице-спикеров и глав постоянных комиссий парламента Крыма.

А.ГРИЦЕНКО заявляет, что парламентарии не обосновали необходимость созыва заседания, а представленные проекты решений о досрочном освобождении от должности председателя ВС Крыма и о досрочном освобождении от должностей первого вице-спикера, вице-спикера и председателей комиссий подготовлены и внесены без соблюдения положений статей 52, 59, 98 регламента парламента республики.

"В соответствии с частью 2 статьи 14 регламента Верховной Рады Крыма, председателю должны быть представлены в письменном виде требования депутатов с обоснованием необходимости созыва внеочередного пленарного заседания и проекты документов по вопросам, предлагаемым для рассмотрения. Согласно статье 97 регламента, проекты нормативно-правовых и иных актов вносятся на рассмотрение в строгом соответствии с регламентом", - говорится в распоряжении крымского спикера.

А.ГРИЦЕНКО решил вернуть группе депутатов требование о созыве заседания и проекты документов "как представленные с нарушением положений регламента".