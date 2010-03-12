БЮТ будет требовать от власти выплат «юлиной тысячи»

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ в парламенте будет требовать от правящей коалиции сохранить в государственном бюджете на 2010 год расходы на продолжение выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы обязательно будем настаивать, чтобы продолжались масштабные выплаты сбережений вкладчикам Сбербанка Советского Союза. Я была первым премьер-министром, который 8 млн. людей выплатил первый транш. Двум миллионам мы не успели выплатить из-за того, что парламент заблокировал изменения в бюджет", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, фракция БЮТ также будет настаивать при принятии Государственного бюджета-2010 на планировании расходов для обеспечения выплат повышенной денежной помощи Героям Украины, ветеранам Второй мировой войны, а также участникам боевых действий.

"Мы будем защищать в бюджете на 2010 год выплаты ветеранам Второй мировой войны, Героям Советского Союза, Социалистического труда, ветеранам... Но настоящим Героям Украины, не таким, как БОЙКО и другие, я не буду перечислять", - подчеркнула лидер БЮТ.

"Мы как раз в кризисные годы увеличили выплаты участникам боевых действий, ветеранам Второй мировой войны, выплаты ко Дню Победы. И сейчас, когда кризис завершается, а экономика понемногу растет, необходимо сохранить такие выплаты. Государство обязано должным образом оценивать настоящих героев-украинцев. Впервые в 2009 году были установлены достаточно высокие денежные выплаты", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.