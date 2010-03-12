Луценко не боится угроз регионалов, потому что друзей у него достаточно

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона», экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что не боится угроз «регионалов» привлечь его к ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Я чувствую себя спокойно, потому что знаю, что никогда не совершал преступлений. Покритиковать меня есть за что, полаять - найдут за что, но мне кажется, что я могу спать достаточно спокойно, потому что законы никогда не нарушал», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что не боится и политических преследований. «Если же будут попытки политических преследований, то у меня достаточно и собственных профессиональных знаний, и друзей в Украине, чтобы защитить свои честь и достоинство, как я это не раз доказывал во время многочисленных обвинений Партии регионов, ни одно из которых не выдержало даже первого суда», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер «Народной самообороны» добавил, что ему больше по вкусу работа вне парламента и вне власти. «Я буду среди людей. Я буду заниматься тем, что будет возобновлять потенциал «Народной самообороны» и буду общаться с людьми во всех уголках Украины. Меня это больше интересует, чем сидение в парламенте, где сегодня собственно позиция отдельно взятого политика практически сведена на нет», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.