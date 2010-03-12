Регионалы забеспокоились - нардепы БЮТ не пришли в зал ВР

Фракция Блока Юлии Тимошенко пока не принимает участия в пленарном заседании Верховной Рады, поскольку проводит свое заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председательствующий на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО.

Такое объявление Н.ТОМЕНКО вынужден был сделать, поскольку лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ выразил возмущение отсутствием депутатов от БЮТ на заседании. Он сказал, что таким образом эта политическая сила пытается сорвать работу парламента. А.ЕФРЕМОВ предложил в таком случае вообще сегодня не проводить заседания.

В свою очередь председательствующий Н.ТОМЕНКО отметил, что такое отсутствие связано исключительно с организационными моментами, поскольку проходит заседание фракции БЮТ. Он заверил, что сразу по окончании заседания члены фракции БЮТ вернутся в сессионный зал.