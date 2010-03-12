В БЮТ ожидают, что украинцам будет стыдно через год-полтора

Яворивский прогнозирует, что через 1,5-2 года состоятся досрочные президентские выборы

Народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ прогнозирует, что через 1,5-2 года состоятся досрочные президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯВОРИВСКИЙ сказал на пресс-конференции в Кировограде.

«Нужно собраться с духом, долго В.ЯНУКОВИЧ и его команда не продержатся», - отметил он.

«Через полтора-два года общество осознает весь стыд за такого Президента. Мой прогноз – досрочные президентские выборы», - добавил В.ЯВОРИВСКИЙ.

Относительно возможности объявления досрочных выборов в Верховную Раду он отметил, что на сегодняшний день такой сценарий развития событий не выгоден многим депутатам, в первую очередь, из фракций Партии регионов и Блока Литвина.

«Пока еще этот процесс неактуален», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.

Также депутат сообщил, что фракция БЮТ будет прилагать все усилия, чтобы выборы в местные советы состоялись этой осенью.