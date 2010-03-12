Часть уже назначенных министров могут заменить женщинами?

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН не исключает замен в новом составе Кабинета министров, если некоторые министры не справятся с исполнением своих обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в программе "Я так думаю" на «5 канале».

"Они будут заменены на лучших министров", - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Центр стратегических реформ, который будет разрабатывать политику государства и правительства. "В президентской Администрации будет находиться тот двигатель, который будет генерировать те идеи и механизмы их реализации (которые будет предлагать Президент - УНИАН). Я надеюсь на высокий авторитет Президента, на его силу и умение дисциплинировать команду», - сказала А.ГЕРМАН.

«Поверьте мне, - добавила она, - ЯНУКОВИЧ умеет людей заставить работать, и это правительство будет работать». Возможно, допустила А.ГЕРМАН, «между министрами, между Кабмином и Администрацией и будут трения, но никогда не будет конфликтов и ругани». Поверьте, эта команда будет работать, и будет работать как хороший часовой механизм", - заявила А.ГЕРМАН.

При этом она не исключила, что после изменения состава Кабмина в него смогут войти и женщины.