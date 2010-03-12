Как распределились роли в треугольнике Цушко - Тигипко - Азаров

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что глава правительства Николай АЗАРОВ, вице-премьер по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО и министр экономики Василий ЦУШКО найдут взаимопонимание в работе в экономическом блоке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в программе "Я так думаю" на 5-м телеканале.

"Вы хорошо знаете ТИГИПКО, и вы знаете, что он не согласился бы на это назначение если бы не понимал своей роли и не понимал роли других людей, которые будут с ним работать. ТИГИПКО это реформатор, АЗАРОВ - это человек с колоссальным опытом. ЦУШКО - это человек который хорошо разбирается в аграрно-промышленном комплексе. Он руководил Одесской областью и очень успешно. Думаю что эти люди найдут взаимопонимание", - заявила А..ГЕРМАН.

Она отметила, что С. ТИГИПКО задаст "правильное направление" для экономического развития.