Фракция НУ-НС переходит в оппозицию к коалиции, которая создана в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

«Фракция НУ-НС будет в оппозиции к новосозданной коалиции», - сказал он.

В то же время Н.МАРТЫНЕНКО не смог уточнить, является ли это позицией всех 72 народных депутатов, входящих в состав фракции НУ-НС.

Лидер фракции заметил, что НУ-НС не допустит «приватизации оппозиции» политическими силами, которые также уже объявили о своей оппозиционной деятельности. «Наша цель - не реванш какого-то отдельно взятого политика, а отстаивание развития Украины», - сказал он.